Dividenden-Aristokraten mit Rabatt April 2020 – Hohe und sichere Dividenden. Altria Aktie und AT&T Aktie kaufen?

In der letzten Monatsausgabe von Dividenden-Aktien mit Rabatt schrieb ich von „dunklen Wolken“ eines nahenden Börsencrashs. In der Zwischenzeit hat der Sturm bereits getobt, wobei es noch unklar ist, ob wir das Gröbste bereit überstanden haben oder wir uns im Auge eines Börsenorkans befinden und unmittelbar vor der zweiten Halbzeit stehen. Klar ist jedoch schon heute, dass das gezielte Herunterfahren der Wirtschaft in vielen Staaten zwar die Ausbreitung des Corona-Virus erfolgreich bremst, aber auch die Wirtschaft in kürzester Zeit in massiv in Mitleidenschaft zieht. Entsprechend unsicher ist der Ausblick der Unternehmen, deren Management oft selbst keine Prognose über den weiteren Geschäftsverlauf mehr wagt. Es versteht sich von selbst, dass sich die Unsicherheit auch auf uns Aktionäre überträgt.

Aus diesem Grund konzentrieren wir uns in der April-Ausgabe von Dividenden-Aktien mit Rabatt auf die Dividendenzahler, die angeblich am sichersten sind: die Dividenden-Aristokraten. Hier findest du eine Auswertung der 15 Dividenden-Aristokraten mit dem höchsten Rabatt in Form einer außergewöhnlich hohen Dividende. Im Anschluss schauen wir uns mit der Altria Aktie und der Aktie von AT&T zwei absolute Dividenden-Klassiker aus der Auswertung an und versuchen die Frage zu beantworten, ob es sich hier jeweils um echte Schnäppchen handelt.