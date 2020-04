Börsencrash DAX: Bodenbildung hat nicht geklappt! (CMC Espresso 8.4.20)

War das alles nur eine riesige Short Squeeze Rally? Ist Trumps "Licht am Ende des Tunnels" in Wirklichkeit ein entgegenkommender Güterzug neuer Infektionswellen in Regionen, in denen man wie in Wuhan das Coronavirus eigentlich als bereits besiegt eingestuft hatte? Kursgewinne getrieben durch Eindeckungen?

