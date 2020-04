FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwochmorgen zugelegt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte zuletzt um 0,15 Prozent auf 171,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf minus 0,37 Prozent.

Nachdem die Hoffnung auf ein allmähliches Nachlassen der Corona-Pandemie in den Vortagen für mehr Zuversicht an den Finanzmärkten gesorgt hatte, könnten sich im Vorfeld der Osterfeiertage Gewinnmitnahmen durchsetzen. "Die Erholungsrally ist erst einmal vorbei", stellte Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, mit Blick auf die Börsen fest.