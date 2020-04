Im Zuge der Mitte März vorgelegten Bilanz für das Geschäftsjahr 2019 lieferte der Energieversorger RWE eine Perspektive für das laufende Geschäftsjahr ab, die nicht den Eindruck erweckte, als habe man dort die Auswirkungen der Pandemie bereits eingearbeitet. Dabei betonte RWE, man sei für ein solches Szenario gerüstet. Aber man sollte dennoch nicht erwarten, dass die Bilanz des Versorgers aus dieser Situation ungeschoren hervorgehen würde. Denn natürlich schlagen sich die markanten Einschränkungen im Land in einem spürbar niedrigeren Energieverbrauch nieder. Aber:

Ein niedrigerer Umsatz mit leicht unter Druck geratenden Gewinnen ist eben etwas ganz anderes als wegbrechende Umsätze und derart rapide fallende Erträge, dass man Kredite aufnehmen muss, um diese Phase zu überstehen. RWE gehört als Energieversorger zu den Branchen, die nicht nur weniger Druck verspüren als sehr konjunktursensible Bereiche wie Airlines oder Automobilhersteller. RWE gehört auch zu den Unternehmen, die keine Probleme haben werden, ihre Kapazitäten sofort wieder hochzufahren. Der Risikofaktor hinsichtlich der Folgen der Pandemie ist daher spürbar niedriger als bei vielen anderen DAX-Unternehmen. Aber die Aktie notiert trotzdem sehr deutlich unter dem letzten Zwischenhoch von Anfang März bei 34,19 Euro. Und daraus ergeben sich Chancen auf der Long-Seite.

Kursziel: Das Schließen der Kurslücke des 12. März

Es mag sein, dass RWE im Zuge der momentanen Rallye dem Gesamtmarkt in Sachen Kursgewinnen eher etwas hinterher hinkt. Denn jetzt ist das Kaufmotiv die Hoffnung auf das Ende der Pandemie, da wird vor allem gekauft, was zuvor besonders stark fiel und „billig“ wirkt. Aber da die Wahrscheinlichkeit, dass diese Hoffnungen aufgehen, nicht unbedingt überwältigend hoch ist, wäre es sehr gut möglich, dass die nächste Phase an Käufen nicht das Motiv „billig“ hat, sondern es dann um Stabilität und Werthaltigkeit geht. Dann würde die Spreu, die Hoffnungswerte, zurückbleiben und der „Weizen“, die defensiven, robusten Unternehmen, in der ersten Reihe stehen. Auf ein solches Szenario zielt unsere heutige Vorstellung eines Turbo Open End Long-Optionsscheins ab.