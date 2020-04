Michael Hsu wird in den vergangenen Wochen zufrieden nach Deutschland geblickt habe. Dass die Bundesbürger in der Corona-Krise in erster Linie Toilettenpapier bunkern, dürfte ihm gefallen. Denn Hsu ist Vorstandschef von Kimberly-Clark, einem der weltweit führenden Hersteller von Hygieneartikeln – darunter auch das hierzulande vertriebene Toilettenpapier der Marken Servus oder Cottonelle. Die Kleenex-Taschentücher kommen ebenfalls von dem Konzern aus Dallas. Doch auch auf dem Heimatmarkt haben es Hamsterkäufer angesichts der Pandemie auf Hygieneartikel abgesehen.

Gespannt blicken wir daher auf den 22.4., wenn Kimberly-Clark die Zahlen für das Startquartal des laufenden Gj. veröffentlicht. Bisher hat sich Hsu noch nicht dazu geäußert, welchen Einfluss das Virus auf das operative Geschäft haben könnte. Dies dürfte er nach Ostern nachholen. Bis dahin gilt der Ausblick von Ende Januar: 2020 soll der Umsatz um 1% zulegen, nachdem er 2019 mit 18,5 Mrd. US-Dollar in etwa auf Vj.-Niveau lag. Der operative Gewinn, der 2019 um starke 34% auf rd. 3 Mrd. Dollar zulegen konnte, dürfte mit 3 bis 5% an Dynamik verlieren und der Nettogewinn, der im vergangenen Jahr um 52% auf 2,2 Mrd. Dollar kletterte, soll lediglich „höher als im Vj.“ ausfallen.