Kein Discount, aber trotzdem brandheiß: Darum sind Novo Nordisk und General Mills starke Corona-Performer!

Wieso, fragst du dich? Eine absolut tolle Frage, die nach einer Foolishen Antwort förmlich schreit. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf diese zweit Outperformer in diesen Tagen.

General Mills: Profiteur der Krise

Eine erste Aktie, die recht solide performt, ist die von General Mills. Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern notierte am 21. Februar dieses Jahres und somit vor Ausbruch der Krise noch bei 49,69 Euro. Derzeit finden wir die Anteilsscheine hingegen bei 53,60 Euro (06.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) wieder. Somit konnte die Aktie sogar um knapp 8 % steigen in einer Marktphase, wo fast alle anderen Anteilsscheine korrigierten.

Woran mag das liegen? An einem defensiven Geschäftsmodell? Am Profitieren von der Krise? An einer günstigen Bewertung oder einer soliden Dividende? Wenn du mich fragst, an einem Mix all dieser Aspekte. Die Aktie von General Mills verfügt schließlich über ein weitgehend defensives Geschäftsmodell als Lebensmittelkonzern, wobei die Produkte teilweise als weniger gefragt galten. Zu viele Fertigprodukte, zu wenig Frisches, so die gängige Kritik. Allerdings zeigt sich jetzt in der Krise, dass die meisten Menschen wieder zu haltbaren Fertigprodukten greifen, um zu horten. Das hat hier dem Kursanstieg wohl signifikant geholfen.

Ebenfalls hilfreich für die Aktie war wohl auch die im Vorfeld vergleichsweise preiswerte Bewertung. Selbst jetzt auf dem aktuellen Kursniveau und einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,92 US-Dollar wird General Mills lediglich mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,8 bewertet. Vergleichsweise preiswert, insbesondere in seiner Peer-Group.

Die Dividende wird außerdem seit über 100 Jahren stets gezahlt und seit über 20 Jahren ist sie immer konstant gewesen, was ebenfalls viel defensive Klasse ausstrahlt. Bei aktuellen quartalsweisen Auszahlungen in Höhe von 0,49 US-Dollar winkt hier eine Dividendenrendite in Höhe von 3,39 %. Auch das könnte attraktiv und günstig zugleich sein. Wie gesagt: Es mag viele Gründe geben, weshalb die Aktie von General Mills so solide performt.