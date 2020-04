Swing-Traders weiter im Vorteil

Derzeit notiert Infineon am 38,2 % Fibonacci-Retracement (Minimalkorrekturziel). Aber erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb dieses Niveaus dürfte einen weiteren Kursanstieg in den Bereich von zunächst 16,59 Euro rechtfertigen, darüber könnte schließlich das Maximalziel rund um die gleitenden Durchschnitte um 18,00 Euro angesteuert werden. Entweder setzt man nun auf eine weiter steigende Infineon-Aktie beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC8DL3 oder aber shortet den Wert an den gleitenden Durchschnitten. Die erste Idee sollte jedoch mit hoher Vorsicht genossen werden, jederzeit kann es zu einem abrupten Abbruch der Erholungsbewegung kommen - daher auch die Einstiegsvoraussetzung. Ein Kursrutsch unter 13,00 Euro würde zu einer deutlichen Eintrübung des Chartbildes führen, in diesem Fall müssten direkte Rücksetzer zurück auf die Verlaufstiefs aus März bei 10,13 Euro zwingend einkalkuliert werden.