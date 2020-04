Die Erholungsbewegung der Royal Dutch Shell Aktie stockt deutlich. In den letzten vier Handelstagen kam der Rohstoff-Titel an der Euronext nicht über die Zone zwischen 17,590 Euro und 18,568 Euro hinaus, in den letzten drei Tagen blieb der Aktienkurs von Royal Dutch Shell sogar schon bei 17,59/17,86 Euro stecken. Nach der Erholungsrallye vom Corona-Crashtief bei 10,30 Euro auf 18,568 Euro stellt sich damit erneut die charttechnische ...