Coronavirus: CFA Institute verschiebt Juni-Prüfungen

"Wir können die tief greifenden Auswirkungen, die das Coronavirus auf Familien, Gemeinden, das Geschäftsleben, die Finanzmärkte und die globale Wirtschaft hat, nicht stark genug betonen", so Margaret Franklin, CFA, Präsidentin und CEO des CFA Institute. "Da sich die Pandemie weiter ausbreitet und niemand mit Sicherheit sagen kann, wann sie zurückgehen wird, haben wir diese Entscheidung mit schwerem Herzen, aber in dem Wissen, dass sie im besten Interesse aller unserer Stakeholder ist, getroffen."

Die für die Prüfungen im Juni angemeldeten Kandidaten werden einer der nächsten beiden Prüfungsabnahmen zugewiesen werden. Das CFA Institute arbeitet zurzeit mit seinen Partnern rund um den Globus zusammen, um zu bestimmen, wann genau diese nächsten beiden Prüfungsabnahmen stattfinden werden; die früheste Gelegenheit wird jedoch für alle Level Dezember 2020 sein. Die Kandidaten werden ein bevorzugtes zukünftiges Datum wählen können.

"Wir haben Hunderttausende Kandidaten in der ganzen Welt, und wir wissen, wie viel Zeit sie in die Vorbereitung für die Juni-Prüfungen investiert haben", so Franklin. "Wir danken unseren Kandidaten für ihre Geduld, während wir alle durch diese noch nie dagewesene öffentliche Gesundheitskrise navigieren."