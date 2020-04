Cartier Resources setzt Serie an guten Bohrergebnissen fort!

Bei Cartier Resources M (0,10 CAD | 0,05 Euro; CA1467721082) geht es derzeit „Schlag auf Schlag“ hatten wir gestern geschrieben. Aktuell wertet man die bestehenden Bohrergebnisse noch aus und arbeitet zudem an einer Ressourcenschätzung für den Bereich „North Gold Corridor“ und „South Gold Corridor“ auf der historischen Chimo Mine. Bisher verfügt Cartier mit der im Dezember 2019 vorgelegten Ressourcenschätzung für den zentralen Gold-Korridor über 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte in die höhere Kategorie „indicated“ eingestuft wurde. Mit der neuen Schätzung sollte man komfortabel die Marke von 1 Mio. Unzen überschreiten. Selbst eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, eine sogenannte Preliminary Economic Assessment (PEA), ist keine Frage mehr des „ob“, sondern des „wie“ und „wann“ (ausführlich hier).

Neue Bohrergebnisse und eine neue Mineralisierungszone

Auch wenn aktuell in Quebec ein Drill-Stopp besteht, gibt es noch Ergebnisse aus den Laboren von Bohrungen aus dem Januar und Februar. So setzt Cartier die Serie an guten Resultaten für das Chimo Mine-Projekt fort. So lieferte eine Bohrung 250 Meter unter den Zonen 5B4-5M4-5NE im Ost-Sektor 5 g/t Gold über 10,9 Meter sowie 2,5 g/t Gold über 26,1 Meter ab. Dieser Bereich ist Teil der oben genannten Ressourcenschätzung und kommt bisher auf 28.400 Unzen Gold („indicated“) sowie 137.140 Unzen Gold („inferred“). Mit 5CE wurde zudem eine neue Mineralisierungszone entdeckt, die 11,9 g/t Gold über 2 Meter lieferte. Die ausführlichen Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle. Die Aktie von Cartier hat einen Boden ausgebildet und bleibt auf dem aktuellen Niveau ein Schnäppchen für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,10 CAD | 0,05 Euro

Börsenwert: 19,1 Mio. CAD

Anzahl Stücke: 191,3 Mio.

Optionen: 13,1 Mio.

Aktienzahl voll verwässert: 204,3 Mio.

Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (17%); JP Morgan UK (7,3%), Quebec Institutions (11,5%), Management (3%)