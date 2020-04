Im März kam es zu weiteren Verlusten an den Aktienbörsen. Umfangreiche Maßnahmen seitens der Notenbanken und der Regierungen sollen nun die Folgen der Rezession mildern.

07.04.2020 - Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen haben im Berichtsmonat zu deutlichen Verlusten am europäischen Aktienmarkt geführt: Der EURO STOXX 50-Index verlor auf Monatssicht 16,3 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index büßte 14,8 Prozent ein.

Die Ausbreitung des Virus nahm im Berichtsmonat in Europa an Fahrt auf. Zuerst wurden in Italien zahlreiche Neuinfektionen gemeldet, kurze Zeit später breitete sich das Virus auf ganz Europa aus. In vielen europäischen Ländern wurden teils drastische Maßnahmen zur Beschränkung der Ausbreitung eingeführt. Geschäfte und Freizeiteinrichtungen mussten schließen, viele Bürger nahmen ihre Arbeit im Heimbüro auf und es wurden Kontakt- oder Ausgangssperren verhängt. Mit der Lahmlegung des öffentlichen Lebens geht ein Wirtschaftseinbruch einher, deshalb ist eine Rezession in Europa 2020 nicht zu vermeiden.