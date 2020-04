Trotz Corona-Krise entscheiden sich immer mehr Deutsche für den Kauf eines Elektroautos. Allein im vergangenen Monat gingen laut dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mehr als 12.000 Anträge auf den erhöhten Umweltbonus ein. Das ist ein neuer Rekord. Schon im Februar 2020 erreichten die Zulassungszahlen von Elektro-PKW in Deutschland einen neuen Höchstwert, so der VDA.

Im Februar 2020 wurde in Deutschland die Erhöhung des Umweltbonus für E-Autos beschlossen. Kunden erhalten nun „bis zu 6.000 Euro Zuschuss beim Kauf eines Batterie- oder Brennstoffzellen betriebenen Autos“, heißt es auf der Webseite der Bundesregierung. Hybridelektrofahrzeuge werden mit bis zu 4.500 Euro gefördert. Der Staat und die Autohersteller teilen sich die Kosten des Umweltbonus jeweils zur Hälfte. Das Förderprogramm gilt bis Ende 2025.

Die Erhöhung der Fördersumme zeigt offenbar Wirkung: Im März 2020 gingen nach Angaben des BAFA 12.365 Anträge auf den neuen Umweltbonus ein. Noch nie waren in einem Monat so viele Anträge gestellt worden. Zwischen Juli 2016 und Ende März 2020 gingen damit insgesamt 191.838 Anträge beim BAFA auf den Umweltbonus ein. Davon entfielen 125.785 auf reine Batterieelektrofahrzeuge und 65.937 auf Plug-In Hybride. Für Brennstoffzellenfahrzeuge wurden hingegen insgesamt nur 116 Anträge in fast vier Jahren gestellt.

Die meisten Förderanträge für E-Autos wurden in Deutschland laut dem BAFA für folgende Marken gestellt (Zeitraum: Juli 2016 bis Ende März 2020): BMW (28.473 Anträge), Renault (24.198) und Volkswagen (23.893). Tesla folgt auf Platz sechs (12.831 Anträge), nach Smart (17.708 Anträge) und Mitsubishi (13.064). Mercedes-Benz landet weit abgeschlagen auf dem achten Platz (11.635 Anträge).

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) berichtete bereits Mitte vergangenen Monats, dass im Februar 2020 „die Elektro-Neuzulassungen in Deutschland mit 16.531 Pkw (+141 Prozent zu Vorjahresmonat) ein neues Allzeithoch“ erreicht hätten. Damit kämen Elektroautos in Deutschland auf einen Marktanteil von 6,9 Prozent.

Hildegard Müller, Präsidentin des VDA, erklärte damals in einer Pressemeldung: „Der Markthochlauf der Elektromobilität ist in vollem Gange. Mit der Modelloffensive der Hersteller bekommt sie weiteren Schub. So werden bereits 60 Modelle in Deutschland angeboten, bis 2023 kommen noch einmal rund 90 weitere hinzu. Bereits jetzt entfallen acht der zehn meistzugelassenen Elektro-Pkw hierzulande auf Modelle deutscher Marken. Das zeigt: Die deutsche Automobilindustrie nimmt bei der Elektromobilität zunehmend eine Vorreiterrolle ein.“



Autor: Ferdinand Hammer

