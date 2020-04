Corona-Krise: Wie ist es um die Sicherheit von Dividenden bestellt?

„Bei der COVID-19-Pandemie handelt es sich um eine humanitäre Krise, Regierungen in aller Welt kämpfen darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Sie hat für die Weltwirtschaft sowohl einen Nachfrage- als auch einen Angebotsschock zur Folge, mit dramatischen Auswirkungen auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, die Unternehmensgewinne und die Dividenden. Die weltweit eingeführten Lockdowns haben die Sektoren Freizeit, Tourismus, Einzelhandel, Bau und Fluglinien stark beeinträchtigt. Unternehmen aller Größenordnungen mussten sich rasch an das sich schnell verändernde Umfeld und plötzliche Umsatzrückgänge anpassen.

Angesichts des Drucks auf die Einnahmen, den Cashflow und die Gewinne haben einige Unternehmen bereits angekündigt, dass sie die Dividendenzahlungen in diesem Jahr aussetzen werden, und wir erwarten, dass weitere folgen werden. Wir haben eine beträchtliche Anzahl von Kürzungen in Großbritannien und Kontinentaleuropa erlebt, zwei der Regionen mit höheren Dividendenrenditen, während Regionen mit niedrigeren Dividendenrenditen wie die USA und Japan neben Asien bisher relativ unberührt blieben. Auf die USA entfallen etwa 40%1 aller weltweit gezahlten Dividenden, so dass die bevorstehende US-Berichtssaison ein wichtiger Indikator für die Auswirkungen der Krise auf den vierteljährlichen Zyklus der US-Dividendenzahlungen sein wird.