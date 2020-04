GEA will trotz der Folgen der Corona-Pandemie die bisher vorgeschlagene Dividende für das Geschäftsjahr 2019 unverändert lassen. Geplant ist eine Ausschüttung in Höhe von 0,85 Euro je GEA Aktie. „Vorab wird GEA den auf Basis der beiden letzten maßgeblichen Jahresabschlüsse gesetzlich maximal möglichen Abschlagsbetrag in Höhe von 0,42 Euro je Aktie an die Aktionäre zum bisher geplanten Tag der Auszahlung der Dividende (6. ...