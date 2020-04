Fünf Anlagetipps für die Coronakrise

"Die COVID-19-Pandemie hat zu einer globalen Schockstarre geführt, der die Märkte in einer Weise erschüttert hat, die wir seit über einem Jahrzehnt nicht mehr erlebt haben. Aber selbst inmitten der extremen Unsicherheit können Aktienanleger mehrere Prinzipien befolgen, um sich in den vor ihnen liegenden herausfordernden Zeiten zurechtzufinden:

1. Denken Sie über den Tellerrand hinaus: Stellen Sie sich unwahrscheinliche Szenarien vor und versuchen Sie, ein Gesamtbild zu entwickeln, das vielleicht nicht sofort offensichtlich ist. Die globale Finanzkrise von 2008 räumte zahlreiche Anlagemantras gnadenlos ab. Erinnern Sie sich? „Die Immobilienpreise gehen nicht nach unten.“ Oder: „Lehman Brothers ist zu groß, um zu scheitern.“ Oder: „General Motors wird niemals auf Schrottanleihenniveau herabgestuft werden.“ In der heutigen Zeit kann das Undenkbare zur Realität werden. Könnte der gesamte Flugverkehr am Boden bleiben? Könnten Großstädte wie New York, London oder San Francisco vollständig abgeschottet werden? Das alles mag noch nie passiert sein, aber die Fragen müssen nun gestellt werden. Verlassen Sie sich auch nicht auf einen Präzedenzfall aus der Vergangenheit, um zu bestimmen, welche Arten von Aktien in diesem unsicheren Umfeld für Stabilität sorgen werden.