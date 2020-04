FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch mit leichten Verlusten auf die vertagten Verhandlungen über eine gemeinsame Antwort der Europäischen Union (EU) auf die Corona-Krise reagiert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0870 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0885 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter begründeten den etwas schwächeren Euro mit der Uneinigkeit über das milliardenschwere Corona-Krisenpaket der EU. Die Finanzminister hatten am Mittwoch kein Ergebnis vorgelegt, sondern sich auf Donnerstag vertagt. Die schwierigste Hürde war nach Angaben von Teilnehmern der Streit über eine gemeinsame Schuldenaufnahme. Italien und Frankreich plädieren etwa für Eurobonds, Deutschland und andere Länder lehnen diese ab.