Die Zeiten könnten für Zulieferer in der Telekombranche schwieriger werden. Auch hier werden die Auswirkungen von Corona spürbar werden. Mehr und mehr Gesellschaften aus diesem Bereich dürften ihre Prognosen zurückziehen. Sah die Situation im März noch gut aus, so dürfte sich die Lage inzwischen in vielen Unternehmen ändern.Für die Aktien von Nokia sprechen die Analysten der Deutschen Bank dennoch weiter eine ...