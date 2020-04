US-Anleihen starten schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken. Die Aussicht auf eine freundliche Eröffnung am New Yorker Aktienmarkt habe die Festverzinslichen belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Nach wie vor bleibt die Entwicklung der Corona-Krise das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Mittlerweile werden in allen führenden Volkswirtschaften umfassende Rettungspakete im Kampf gegen die Folgen der Pandemie geschnürt.

Das riesige US-Konjunkturpaket soll nach jüngsten Aussagen von Finanzminister Steven Mnuchin nochmals um 250 Milliarden US-Dollar aufgestockt werden. In Europa verzögert sich hingegen ein Rettungspaket der EU. Nach langen Verhandlungen wurden die Gespräche der Finanzminister auf Donnerstag vertagt.