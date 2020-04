Das Biotech-Unternehmen 4SC meldet grünes Licht von der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA für eine klinische Phase-ll-Studie. In deren Rahmen soll der Medikamentenkandidat Domatinostat von 4SC in Kombination mit Avelumab von Pfizer und Merck aus Darmstadt in der Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Merkelzellkarzinom getestet werden.„Im Jahr 2017 war Avelumab der erste Anti-PD-(L)1-Antikörper, der ...