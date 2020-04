× Artikel versenden

Nach dem Corona Crash ist vor dem Anleihen Crash! Ronald Stöferle im Interview heute zu Edelmetallen, Minen und Geldpolitik.

Der bekannte Autor des "In Gold we Trust Reports" Ronald Stöferle gab heute Jochen Staiger von Commodity-TV ein sehr interessantes Interview. Wie siehts aus bei Edelmetallen, den Märkten, in der Geldpolitik und bei den Minen? Ronny sieht die Rohstoffe aber vor allem Edelmetalle am Beginn eines enormen Bullenmarkt.





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.