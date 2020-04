Seven Principles will zur Holding werden

Die Kölner Seven Principles AG will ihre drei Geschäftsbereiche in drei separate Tochtergesellschaften ausgliedern. Mit dem Schritt wolle man sich auf die einzelnen Zielgruppen und die Bedürfnisse der unterschiedlichen Kundensegmente ausrichten, heißt es vonseiten des IT-Unternehmens. „Die drei Geschäftsbereiche sollen künftig eigenständig geführt und dadurch flexibler gesteuert werden können, was eine leichtere ...