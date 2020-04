Der DAX kommt deutlich ins Stocken und verliert etwas an Impulsivität. Wir müssen von einer Gegenbewegung ausgehen und sogar mit einplanen, dass der Index sein Hoch in Welle 1 in Braun bereits ausgebaut hat, weshalb wir gestern auch einen Teilverkauf vorgenommen haben. Wir verkauften gestern 25% unserer Position mit 851Punkten Gewinn.

Unter 9620 Punkten müssen wir davon ausgehen, dass der Index sein Hoch in Welle 2 in Braun ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung 9300 Punkte befindet.

Der DAX steht somit vor einer Gegenbewegung und wir müssen mit einplanen, dass dieser das Hoch in Welle 1 in Braun bereits ausgebaut hat, was unter 10044 Punkten zur Primärerwartung wird. Solange sich der Index über 9168 Punkten hält, werden wir noch einmal Long Positionierungen hinterlegen und sehen den Markt dann wieder den Bereich von 13000 Punkten anlaufen. Das heißt wir haben aktuell noch ein Potenzial von weit über 2000 Punkten.

Zum Nachkauf verschicken wir dann wie zuvor eine Kurznachricht per Mail mit allen Daten zum Einstieg im DAX, S&P500 als auch im Dow Jones.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten

