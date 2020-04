Im Vorstand der Lloyd Fonds AG gibt es eine Veränderung. Das Vorstandsmandat von CFO Klaus M. Pinter werde einvernehmlich beendet, teilt der Hamburger Finanzdienstleister mit. Die Trennung erfolge mit Wirkung zum 15. April 2020, so das Unternehmen am Mittwoch. Pinter gehört dem Vorstand der Gesellschaft seit dem Jahr 2017 an, 2018 war der Manager zwischenzeitlich Alleinvorstand des Unternehmens.„Seine Aufgaben, u.a. die ...