Am Morgen hat sich Aurelius zur aktuellen Situation der Gesellschaft geäußert. Das Umfeld ist schwierig, man hat Sparmaßnahmen eingeleitet. Bei einigen Portfolio-Unternehmen zeigen sich positive Folgen der Corona-Krise, andere sind deutlich von der Krise betroffen. So musste CalumetWex die Geschäfte in Europa schließen. Bei HanseYachts gibt es Lieferschwierigkeiten. Vorstandschef Markus macht deutlich, dass man in den kommenden ...