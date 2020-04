Zu Anfang des neuen Jahres haben die meisten Menschen die Auswirkungen des Coranavirus Sars-Covid-2 unterschätzt oder nicht bewusst wahrgenommen. Inzwischen hat sich der Virus weltweit verbreitet, hat Ängste bei den Menschen ausgelöst und Volkswirtschaften in die Knie gezwungen. Schon heute wissen wir, dass diese Krise als die größte Herausforderung nach dem 2. Weltkrieg anzusehen ist.

Die genauen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft sind aktuell nur grob und mit hoher Unsicherheit zu beurteilen, dennoch gilt es als sicher, dass der Virus Industrienationen weltweit in Rezessionen treiben wird. Der Präsident des IFO -Institutes Clemens Fuest rechnet in Deutschland mit einem Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 4,3 Prozent bis im ungünstigsten Fall von 20 Prozent bei längerer Dauer der restriktiven Maßnahmen, bei der sowohl die Produktion heruntergefahren wird, als auch der Konsum zwangsläufig einbricht. Der worst case würde die Finanzkrise von 2008 in den Schatten stellen.

Staaten und Zentralbanken haben in den vergangenen Wochen in konzertierten Aktionen agiert, um einen kurzfristigen Kollaps zu verhindern. Zum einen haben die Zentralbanken und internationalen Institutionen heute die Willenskraft und Möglichkeiten Maßnahmen zu ergreifen, die 2008 erst noch geschaffen werden mussten. Dies hat die Wahrscheinlichkeit von noch größeren Verwerfungen an den Finanzmärkten bereits reduziert. Zum anderen hat das Zusammenspiel zwischen Staaten und Zentralbanken ein neues Niveau erreicht. Die Europäischen Staaten haben mittlerweile Fiskalpakete im Rahmen von knapp 1.500 Milliarden Euro angekündigt, während die EZB 700 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, um Europäische Anleihen zu kaufen.

In den USA hat das amerikanische Parlament letzte Nacht Hilfen von zwei Billionen Dollar beschlossen, darüber hinaus wird die US Federal Reserve in unlimitierten Umfang Anleihen kaufen. Es handelt sich dabei um schwindelerregende Summen, die einerseits den Ernst der Lage klar machen, aber auch gleichzeitig zeigen, wie viel zusätzliche Liquidität in das System gekommen ist. Dies sollte bei erfolgreicher Eindämmung der Corona-Neuinfektionen Chancen am Aktienmarkt bringen.