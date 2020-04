Goldpreis entkoppelt sich vom Papiergold - Ist der Kaiser nackt?

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus hat die Wirtschaft weitgehend lahm gelegt. An den Finanzmärkten herrscht Panik, die Unsicherheit ist groß. Zahlreiche professionelle Investoren und Privatanleger flüchten in den sicheren Hafen Gold. Die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall übersteigt derzeit das knappe Angebot. Interessant ist auch die Tatsache, dass sich der Preis von physischem Gold in Form von Barren und Münzen vom Preis des „Papiergoldes“, welches als Derivate oder Zertifikate gehandelt wird, abkoppelt. In Zukunft wird sich zeigen, ob das versprochene Gold wirklich in physischer Form vorhanden ist oder ob der Kaiser beim Papiergold sprichwörtlich nackt ist.

