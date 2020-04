.

Den Marktteilnehmern waren Absatzprobleme der deutschen Autobauer schon ab Anfang Dezember 2019 bewusst, was unter anderem bei Daimler einen Kursverlust von 20 % noch vor dem eigentlichen Corona-Crash zur Folge hatte. Vergleicht man die Performance der 3 großen deutschen Autobauer von Anfang Dezember 2019 bis zum Tief am 19. März 2020, fiel der Kurs von Daimler jedoch am weitesten. Am Tief rund um den 19. März 2020 waren BMW und Volkswagen nur mehr die Hälfte wert, Daimler gab mehr als 58 % an Börsenkapitalisierung ab. In der darauf folgenden Rally konnte das Papier von Daimler dadurch mehr aufholen. Nachdem alle Volatilitätsindices noch immer historisch hohe Werte aufweisen, sollte auch der Kurs von Daimler überdurchschnittliche Tagesrenditen entwickeln, den nächsten Widerstand bei 29,785 Euro überwinden können und höhere Retracements anpeilen. Gibt es in China eine zweite Infektionswelle beim Hochfahren der Wirtschaft sollte gerade der PKW-Markt darunter leiden und der Kurs von Daimler alte Tiefs bei 24,55 Euro und bei 21,04 Euro testen.