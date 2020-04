First Mining Gold: PFS kommt in diesem Jahr, Video-Update mit CEO Wilton!

First Mining Gold steckt mitten in einer Machbarkeitsstudie zum Springpole-Goldprojekt. Vorstandschef Dan Wilton hat nun ein Update per Video-Chat gegeben und sich zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bohrarbeiten und der Lage im Goldsektor geäußert.

First Mining Gold (0,175 CAD | 0,10 Euro; CA3208901064) befindet sich mitten in einer Machbarkeitsstudie, der Pre Feasibility Study (PFS), zu seinem Springpole-Goldprojekt. Nun aber trifft die Corona-Krise auch Ontario. Laut CEO Dan Wilton habe man aber Glück gehabt. Denn nun schmilzt ohnehin die Ice-Road zur Liegenschaft, so dass man schon zuvor das meiste Material dorthin gebracht hat. Aktuell plant man mit einer Rückkehr im Juni, dadurch würde man maximal ein paar Wochen verlieren. 75 bis 80 Prozent der Bohrarbeiten seien ohnehin bereits geschafft worden. Bis zuletzt waren 18 interne und externe Mitarbeiter auf dem Projekt, nun aber gehe die Gesundheit vor, wie Wilton Mittwochabend im Video-Chat mit Soar Financial Partners auf Twitter sagte. Nun werde man das Sommer-Bohrprogramm vorbereiten.

Genehmigung kommt zu „100 Prozent“

Bis zuletzt hat First Mining neben den Bohrarbeiten vor allem geotechnische Analysen durchgeführt. Die Arbeiten für die PFS können ohnehin weitgehend vom Home Office aus gemacht werden. Dazu gehören beispielsweise der Minenplan oder das Design der Tailings (Abraumhalden). Im Sommer benötige man neben ein paar weiteren Bohrlöchern noch mehr geotechnische Daten vom Vorkommen. Laut Wilton will man die PFS bis Jahresende fertigstellen. Dennoch wird es auch in den kommenden Wochen noch Bohrergebnisse aus den bisherigen Arbeiten geben. Die Labore in Ontario arbeiten weiter: „Wir erwarten täglich neue Resultate“, so Wilton.

Größte Chancen bei Developern

Die größten Chancen sieht der Vorstandschef bei Developern wie First Mining: „Ich habe noch niemals in meinem beruflichen Leben so große Bewertungsunterschiede zwischen Goldproduzenten und fortgeschrittenen Developern im Markt gesehen.“ Spätestens wenn man die Genehmigung für Springpole bekomme, und das werde man „zu 100 Prozent“, werden die großen Goldproduzenten auf Springpole aufmerksam werden, so Wilton weiter. Das Projekt hat einen Nachsteuer-NPV von stolzen 1,2 Mrd. Dollar, die großen Goldproduzenten wie Barrick Gold wiederum melden rekordhohe Free Cashflows in diesen Zeiten. Die Springpole-Ressource umfasst insgesamt 4,67 Mio. Unzen Gold und 24,19 Mio, Unzen Silber in der Kategorie “indicated” mit einem durchschnittlichen Goldgrad von 1,04 g/t. Im Oktober 2019 hat First Mining eine Wirtschaftlichkeitsstudie, eine sogenannte Preliminary Economic Assessment (PEA), dazu veröffentlicht (siehe Tabelle oben). Demnach ist über 12 Jahre eine Goldproduktion von durchschnittlich 410.000 Unzen Gold und 2,4 Mio. Unzen Silber p.a. möglich (mehr hier). Mit der PFS will man diese PEA spezifizieren. Hinzu kommt, dass die Liegenschaft ein noch deutlich größeres Explorationspotenzial hat.