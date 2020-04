Nach zwei starken Tagen zum Wochenauftakt war bei der Aktie der Deutschen Bank an der Frankfurter Börse gestern durchatmen angesagt. Der deutliche Kurssprung vom Montag und Dienstag wurde konsolidiert, nachdem der Aktienkurs des Bankkonzerns im Laufe des Montags an einer wichtigen charttechnischen Hürdenzone nach unten abdrehte. Am Ende des gestrigen Tages notierte ein Minus von 2,84 Prozent auf 6,029 Euro für die Deutsche Bank ...