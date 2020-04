FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0879 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0871 Dollar festgesetzt.

Eine freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten stützte den Euro etwas. Dank guter Vorgaben der New Yorker Börse zogen die europäischen Börsen im frühen Geschäft an. Traditionell sichere Anlagehäfen am Devisenmarkt wie der japanische Yen standen dagegen unter Druck.