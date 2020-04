Achtung, Kaufsignal! Die Nel ASA Aktie kann heute einen charttechnischen Hindernisbereich rund um das frühere Allzeithoch bei 1,004 Euro überwinden. Am Dienstag und Mittwoch hatte sich der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens noch vergeblich an dieser Hürde versucht, heute gelingt der Wasserstoff-Aktie dann doch noch das Kaufsignal. Aktuell notiert Nels Aktienkurs bei 1,03 Euro auf Tageshoch und gewinnt mehr als 4 Prozent an ...