Dividenden-Überraschung bei Mutares: Während derzeit viele Unternehmen ihre Ausschüttungen an die Aktionäre kürzen oder ganz aussetzen, will das Münchener Beteiligungs-Unternehmen erneut 1,00 Euro je Mutares Aktie als Dividende ausschütten. Einen entsprechenden Vorschlag wird man der Hauptversammlung am 18. Mai unterbreiten. Damit bleibt die Dividende auf dem Niveau des Vorjahres. „Dieser Vorschlag zur Fortsetzung der ...