In dieser ambivalenten Gemengelage kämpft sich die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Canopy Growth aktuell wieder nach oben. Ausgehend vom Zwischenhoch bei 23,0 CAD hat sich eine bullische Flaggenformation (rot) etablieren können, die aktuell vor ihrer Auflösung steht. Noch mangelt es dem Versuch an Durchschlagskraft. Da muss jetzt mehr kommen, um die Lage zu klären. Die 38-Tage-Linie scheint derzeit zu limitieren. Ein wichtiges charttechnisches Signal wäre es, wenn es der Aktie nunmehr gelingen würde, die 23,0 CAD signifikant zu überwinden und so die Tür in Richtung 25,0 CAD oder gar 29 / 30 CAD aufzustoßen.

Kurzum: Die Aktie befindet sich aus unserer Sicht noch immer inmitten der Bodenbildung. Trotz positiver Ansätze kann noch keine generelle „Entwarnung“ gegeben werden. Die nächsten Etappenziele stellen die 23,0 CAD, die 25,0 CAD sowie der Bereich 29 / 30 CAD dar. In Bezug auf die Unterseite gilt: Im besten Fall spielen sich Rücksetzer oberhalb der wichtigen Unterstützung von 18,0 CAD ab. Sollte es gar zur Ausbildung eines neuen Tiefs kommen (der Kurs also unter die 13,0 CAD abtauchen), wäre eine Neubewertung erforderlich.