Investments in Schwellenländer: Was wir jetzt von China lernen können

Viele Anleger scheinen die aktuelle Situation als Chance zu begreifen. Investoren stoßen negativ verzinsliche Anlagen oder Schwellenländer-Schuldtitel ab, um in chinesischen Anlagen mit höheren Renditen und mehr Sicherheit zu investieren, beobachtet Geoffrey Wong, Head of Emerging Markets and Asia-Pacific Equities und Hayden Briscoe, Head of Asia Pacific Fixed Income bei UBS Asset Management.Geoffrey Wong, Head of Emerging Markets and Asia-Pacific Equities bei UBS Asset ManagementChina hat sich nach den anfänglichen Schwierigkeiten in Wuhan gut aufgestellt. Zwei Faktoren waren dabei entscheidend. Erstens: Sehr strenge soziale Distanzierungs- und Quarantänemaßnahmen. Zweitens: Weitverbreitete Tests und Kontaktverfolgung von Personen. Insbesondere das rasche und entschlossene Handeln der chinesischen Regierung gab den Ausschlag für eine rasch abflachende Infektionskurve.Auswirkungen auf das BIP ChinasDas BIP der chinesischen Wirtschaft dürfte in nächster Zeit wieder auf 5 bis 6 Prozent ansteigen. Insbesondere Chinas Kreditimpuls sollte jetzt in den Blick genommen werden – also die Wachstumsrate der Gesamtkredite in der Wirtschaft als Prozentsatz des gesamten BIP. Vor allem, da der Kreditfluss in enger Korrelation mit den Aussichten für die Wirtschaft in den kommenden sechs bis neun Monaten steht.Der Kreditimpuls dreht in den positiven Bereich – es wäre wenig überraschend, wenn er in den kommenden Monaten deutlich zunehmen würde. Vor allem die chinesische Regierung hat bei der Versorgung der Realwirtschaft mit Bargeld hervorragende Arbeit geleistet.