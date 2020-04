Deutsche Anleihen erholen sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstagmittag wieder erholt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,16 Prozent auf 170,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,34 Prozent.

Anleihen profitierten von der nachlassenden Erholung am Aktienmarkt. Mit guten Vorgaben der US-Börsen im Rücken hatte der Dax zunächst deutlich zugelegt, verzeichnete am Mittag aber nur noch ein überschaubares Plus. Entsprechend machte der Bund-Future im Verlauf Boden gut.