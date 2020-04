FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag vor wichtigen Ereignissen etwas zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0885 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0871 Dollar festgesetzt.

Marktteilnehmer begründeten die Kursgewinne mit der überwiegend freundlichen Stimmung an den europäischen Börsen. Allerdings stehen im Handelsverlauf zahlreiche wichtige Entscheidungen an. Zum einen setzen die EU-Finanzminister ihre Verhandlungen über ein milliardenschweres Corona-Hilfspaket fort. Am Mittwoch waren die Verhandlungen aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zur konkreten Ausgestaltung des Pakets vertagt worden.