Millennial Lithium soll 2023 in Produktion sein und zwar genau dann, wenn die Nachfrage nach Lithium weiter massiv ansteigen soll!

Permanente Vor-Ort Präsenz in Pastos Grandes seit März 2019

Sehr gute Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für Pastos Grandes Projekt im Juli 2019

Machbarkeitsstudie geht von 448 Mio. $ Baukosten aus sowie 3.400 USD pro Tonne Lithiumkarbonat Produktionskosten was einem IRR von 24% entspricht mit Produktionsstart in 2023

Durch die Ausgabe der des "fiscal stability certificate" was einer Steuergarantie entspricht durch den Minenminister von Argentinien im Oktober 2019 hat man nun Planungssicherheit mit einer maximalen Unternehmenssteuer von 25% auf die nächsten 30 Jahre.

Januar 2020 vergab das Bergbaugericht der Provinz Salta vier Minenlizenzen für Pastos Grandes die das Explorationsgebiet massiv erweiterten.

In 2020 will das Unternehmen weiter an ihrer Pilotanlage sowie den Verdunstungsteichen arbeiten. Auf Unternehmensebene arbeitet man weiter an der Finanzierung des Projekts, an Abnahmeverträgen und weiteren strategischen Gesprächen mit großen Industrieplayern.

Millennials Betrieb ist nicht durch COVID-19 betroffen oder gefährdet oder von kurzfristigen Lithiumpreisänderungen anhängig, da man die Produktion in 3 Jahren erst voll anfährt und zwar genau dann, wenn man sehr viel Lithium in der Welt der Elektro- und Hybridmobile benötigt.

Millennial Lithium ist günstig bewertet und sollte dieses Jahr die Finanzierung stemmen sowie Abnahmevereinbarungen langfristiger Natur sichern können. Der Bau ist dann einfach zu bewältigen und die Sonne besorgt den Rest...

