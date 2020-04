Drägerwerk soll Atemschutzmasken in die USA liefern. Der Auftrag kommt vom US-Gesundheitsministerium. Er hat ein Volumen im höheren zweistelligen Millionenbereich. Die Masken sollen in den kommenden 18 Monaten ausgeliefert werden. Dafür wird die Gesellschaft an der Ostküste der USA eine Produktionsstätte bauen. Im September soll die Produktion dort anlaufen. Auch mit anderen Ländern spricht Drägerwerk derzeit über die ...