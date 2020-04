Netflix schon wieder ganz oben auf!

Daher dürften Netflix von den Quarantänemaßnahmen rund um den Erdball profitieren, das könnte auch die rasche Erholung der letzten Wochen zurück an eine mehrjährige Hürde um 380,00 bis 385,00 US-Dollar erklären. Ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2018 offenbart ohnehin eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 230,00 US-Dollar und den Widerstandsbereich von 385,00 US-Dollar. Der kurzfristige Ausflug auf 290,00 US-Dollar Mitte März wurde schon wieder dynamisch abgefangen und führte die Akte zurück über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 aufwärts. Das spricht von relativer Stärke im Papier, das abgesagte Kaufsignal zu Beginn dieses Jahres könnte bei wachsendem Interesse schon bald zur erwarteten Fortsetzung der Rallye in Richtung der Jahreshochs aus Sommer 2018 und höher führen. Sogar eine inverse SKS-Formation ist seit Mitte Februar erkennbar und untermauert eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Bullen in Wartestellung

Aus technischer Sicht werden der Netflix-Aktie derzeit sehr gute Chancen auf ein baldiges Folgekaufsignal eingeräumt, vorher muss aber noch mit einem kürzeren Pullback zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 333,43 US-Dollar kalkuliert werden. Oberhalb von 400,00 US-Dollar könnten fortgesetzte Kapitalzuflüsse das Papier an 450,00 US-Dollar anschieben. Aber ebenso ist noch ein weiterer Verbleib in der bisherigen Handelsspanne möglich, diese fällt nämlich innerhalb ihrer Grenzen für die Aktie neutral aus. Für den Fall eines Long-Investments kann dann auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB1LY4 zurückgegriffen werden. Ein Bruch von 285,00 US-Dollar würde aber die Anzeichen für einen Rücklauf zur unteren Ebene verstärken, hierbei müsste man genauer auf die fundamentalen Grundlagen einer derartigen Reaktion der Marktteilnehmer blicken. Insgesamt aber wird dem Papier mittelfristig deutlich höheres Potenzial zu einem nicht allzu entfernt in der Zukunft liegenden Zeitpunkt eingeräumt.