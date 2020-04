(Im ersten Satz ein Wort eingefügt: vor)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor wichtigen politischen Entscheidungen sind die Anleger am Donnerstag vorsichtig optimistisch. Im weiteren Tagesverlauf werden die Verhandlungen der Eurogruppe über ein Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise fortgesetzt. Zudem verhandeln die "Opec+"-Staaten zur angespannten Lage auf dem Ölmarkt. Der Dax stieg am Nachmittag um 0,7 Prozent auf 10 400 Punkte. Allerdings hatte der Leitindex am Morgen noch um mehr als zwei Prozent zugelegt.

Angesichts der Unwägbarkeiten, die mit beiden Verhandlungen verbunden sind, könnten Investoren vor dem langen Osterwochenende noch Kursgewinne mitnehmen. Immerhin hat sich der Dax seit Wochenbeginn um gut neun Prozent erholt. Vom Tief im März nach dem großen Ausverkauf an den Börsen hat der Leitindex sogar rund ein Viertel aufgeholt.