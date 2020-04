DWS Chart der Woche: Jenseits der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten

Vor zwei Wochen fragten wir an dieser Stelle: "Wie hoch könnte die Arbeitslosigkeit durch die Coronavirus-Pandemie in den USA steigen?" Leider bleibt das sich abzeichnende Bild düster. "Die offiziellen Daten spiegeln die dramatische Situation auf dem US-Arbeitsmarkt vorerst nur teilweise wider", erklärt Christian Scherrmann, US Economist bei der DWS.

Nehmen wir etwa den Märzbericht zur Lage am Arbeitsmarkt, den das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) letzte Woche veröffentlicht hat. Viele der zugrundeliegenden Befragungen fanden statt, als die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gerade erst anliefen. Dazu kamen neue, missverständliche Richtlinien für diese Befragungen. Das scheint für Verwirrung unter Interviewern und Befragten gleichermaßen gesorgt zu haben, wie das BLS selbst einräumt*. Die Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent im Februar dürfte jedenfalls auf deutlich mehr als die berichteten 4,4 Prozent im März angestiegen sein. Die entscheidende Frage ist, um wie viel.