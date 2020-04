Die Deutschen erleben ihren Staat in der Coronakrise so restriktiv, wie sie ihn bislang nicht kannten: Hamburger, die einen Spaziergang ins Nachbarland Schleswig-Holstein machen wollen, werden von der schleswig-holsteinischen Polizei an der Landesgrenze zurückgewiesen. Berliner, die sich auf ihre Datsche in Mecklenburg-Vorpommern zurückziehen wollen, erhalten eine „Ausreiseverfügung“ vom Amtsvorsteher. Münchner, die auf einer Parkbank allein

Der Beitrag Wo schikaniert der Staat in der Coronakrise die Bürger? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.