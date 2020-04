DEMIRE setzt Prognose aus - betroffen von Schutzschirmverfahren bei Galeria Karstadt Kaufhof?

Der Immobilien-Konzern DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate zieht seine erst Mitte März veröffentlichte Prognose zu den Mieterträgen sowie den Funds From Operations für das Jahr 2020 wieder zurück. Grund sind die Entwicklungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Aktuell lasse sich nicht seriös abschätzen, wie sich diese auf die Geschäftsentwicklung der Mieter auswirke, so das Unternehmen am Donnerstag.„Bis heute ...