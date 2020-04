Können wir dem Braten bereits trauen? Boeing kann seit seinem Tief wieder ein gutes Stück an Boden gut machen. Die Fragen aller Fragen ist nun, ob wir dem Braten trauen können und in der $100er-Region ein Tief ausgebaut wurde, oder ob es noch einmal tiefer in den Keller geht.

Für das unmittelbare Bild haben wir einen Chart auf 15min-Basis erstellt, der die Bewegung seit dem Tief aufdröselt. Positiv ist anzumerken, dass die Bullen eine 5-teilige Aufwärtsbewegung etablieren konnten. Dies ist wichtig, da ohne einen 5-teiligen Impuls wir nicht von einem Tief ausgehen können. Den erfolgten Abverkauf können wir als Welle 2 in Grün zählen. Diese konnte ihr Idealziel im $126er-Bereich erreichen, und es erfolgte eine gute bullische Reaktion. Damit wir von einem Ausbruch in Welle 3 in Grün ausgehen können, darf nun das Tief der Welle 2 in Grün bei $120.04 nicht mehr unterschritten werden.

Der heutige Handel wird zeigen, wie es um die Bullen bestellt ist, und ob wir hier einen Longeinstieg wagen können. Sollte dies der Fall sein, werden wir eine entsprechende Kurznachricht per Mail versenden.

Szenario 2 Alternativszenario // Chance: 40%

Alternative ist, dass wir noch kein Tief in Welle II in Weiß ausgebaut und noch weiter Luft nach unten haben. Hierfür spricht, dass wir in der Gegenbewegung relativ exakt das 38.2%-Retracement bei $188 angelaufen haben. Dies ist das ideale Anlaufziel einer korrektiven Welle iv (als alt.iv in Rot im Chart hinterlegt). An diese könnten sich im Rahmen der Welle alt. v in Rot neue Tiefs anschließen. Die müssen wir aktuell mit eine Wahrscheinlichkeit von 40% mit einplanen.

FAZIT

Das Tief kann drin sein. Hierfür sollten die Bullen allerdings nicht mehr das Tief der Welle 2 in Grün unterschreiten Wir werden einen Long-Einstieg eingehen, wenn sich hier ein Tief bestätigt, und die Bullen die Forderungen einhalten können.

