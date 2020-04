Analyse: Welche globalen Aktienfonds & Stile im 1. Quartal Mehrwert liefern konnten

Konnten globale Aktienfondsmanager in Q1-2020 überzeugen?

-19,26% beträgt die in EUR-gemessene Performance-Entwicklung des mit 18,2 Milliarden EUR größten MSCI World ETF Europas, dem iShares Core MSCI World UCITS ETF, im Zeitraum 01.01.2020-31.03.2020. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Aktienfondsmanager der Morningstar-Kategorie „Global Large-Cap Blend-Equity“ ist in diesem Zeitraum auf ein vernachlässigbar besseres Ergebnis von -19,18% gekommen.

Das typische Argument aktiver Fondsmanager, gerade in Abwärtsphasen einen deutlichen Mehrwert gegenüber passiven Ansätzen generieren zu können, kann für die Gesamtheit der Manager somit nicht festgestellt werden. Nun ist es aber glücklicherweise so, dass Fondsselektoren nicht dazu gezwungen sind, in die „Gesamtheit der Manager“ zu investieren, sondern hinsichtlich ihrer Selektion viele Freiheitsgrade genießen.