Aberdeen Standard Ökonom zum US-Arbeitsmarkt: "Der politische Druck darf nicht unterschätzt werden"

„Der politische Druck, der von diesem Ausmaß der Arbeitslosigkeit ausgeht, darf wirklich nicht unterschätzt werden. Die US-Notenbank hat versucht, diese Bekanntgabe mit der Ankündigung weiterer 2,3 Billionen Dollar an Hilfsgeldern zu untermauern. Aber man kann sich nicht der Tatsache entziehen, dass das Ausmaß der fiskalischen und monetären Reaktion nicht dem Ausmaß des Problems entspricht. Die Gefahr in dieser Krise bestand immer darin, dass der Kongress und die US-Notenbank nicht in der Lage sein würden, mit dem anwachsenden Schneeball schlechter Nachrichten Schritt zu halten. Und sie laufen mit Sicherheit Gefahr ins Hintertreffen zu geraten, auch wenn man miteinbezieht, dass sie unerforschtes Gebiet betreten.“