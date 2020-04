MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag deutlich im Plus geschlossen. Börsianer verwiesen auf das freundliche europäische Marktumfeld. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen neben einem Billionen Dollar schweren Kreditprogramm der US-Notenbank die Verhandlungen der EU-Finanzminister über gemeinsame Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Am Freitag und am Montag wird in Budapest, Prag und Warschau nicht gehandelt. In Moskau jedoch ist die Börse an beiden Tagen geöffnet.