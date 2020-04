Corona-Update zum 10. April: Eine Studie aus dem Kreis Heinsberg

Die Länder melden 112.348 Corona-Fälle in Deutschland. Die Johns Hopkins Universität meldet 115.523 Fälle, davon 50.557 Genesungsfälle. Es gibt in Deutschland also gut 62.515 aktiv gemeldete Corona-Fälle. Da viele der Infizierten allerdings nur leichte oder gar keine Symptome zeigen, liegt die tatsächliche Zahl an Infizierten weitaus höher. Die gemeldeten Fallzahlen steigen in Deutschland zwar weiter,

Ein Beitrag von Maximilian Tichy.