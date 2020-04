Dieses Mal rettet die Fed den Markt vor den Arbeitsmarktdaten

Der Kursverlauf an den Aktienmärkten mutete gestern auf den ersten Blick schon wieder etwas seltsam an. Pünktlich um 14:30 Uhr (MESZ) schossen die Aktienindizes plötzlich nach oben. Der Dow Jones stieg zum Beispiel im Future-Handel binnen nur 45 Minuten um 600 Punkte bzw. 2,58 % an, wie der folgende Chart vom CFD-Handel der Comdirect zeigt.



(Quelle: Comdirect)