Sparkassenkunden – Jahrhundertchance für Ihr Geld

Liebe Sparkassenkunden, in den letzten Jahren hatten wir häufig darauf hingewiesen, dass aktive Fonds dann empfohlen werden, wenn die Märkte oben sind. Sind sie unten – meldet sich niemand bei Euch. Dazu dreht man Euch dubiose Produkte an wie Robo-Advisor, auch Deka-Zertifikate waren mitunter großer Mist. Im Primärmarkt, wie man so schön sagt. Mehrwert gleich null. In jeder Krise dann das gleiche – viele werfen ihre Stücke auf den Markt. Verzweifelt. Das muss nicht sein und lasst uns diesen Knoten gordischer Art durchschlagen. Indem Ihr diese Jahrhundertchance für Euer Geld nutzt. Daniel hat in zwei Beiträgen für Capital die Basis aufgeschrieben. Die Details, das Wissen, die Investments, die Hintergründe und alles mehr gibt es bei uns im Börsenbrief. Zu Ostern für 14 Tage zum Testen und natürlich für alle, die monatlich zahlen möchten – jederzeit kündbar. Natürlich. Schöne Ostern. Euer Team Feingold Research.